Фуркад: у Большунова были бы высокие медальные шансы на Олимпиаде
Тренер сборной Франции по биатлону высказался об отсутствии лидера сборной Татарстана на Олимпийских играх
Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад считает, что татарстанский лыжник Александр Большунов боролся бы за медали на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен пропустит предстоящие Игры из-за отсутствия нейтрального статуса.
— Я в лыжных гонках менее компетентен, чем в биатлоне, но тем не менее немного слежу за этой дисциплиной. Конечно, когда видишь результаты, которые Большунов показывал на Кубке мира, когда он выступал, то, да, безусловно, я думаю, у него были бы высокие шансы на медаль, если бы он участвовал в Олимпийских играх в Италии, — сказал Фуркад Metaratings.ru.
Большунов — трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Все три золотые медали татарстанский лыжник завоевал на предыдущих Олимпийских играх в 2022 году. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отказалась выдать Большунову нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2026 в Италии.
От России на Олимпийских играх выступят всего два лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева, представляющих на российских соревнованиях Татарстан.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».