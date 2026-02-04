Фуркад: у Большунова были бы высокие медальные шансы на Олимпиаде

Тренер сборной Франции по биатлону высказался об отсутствии лидера сборной Татарстана на Олимпийских играх

Фото: Артем Дергунов

Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад считает, что татарстанский лыжник Александр Большунов боролся бы за медали на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен пропустит предстоящие Игры из-за отсутствия нейтрального статуса.

— Я в лыжных гонках менее компетентен, чем в биатлоне, но тем не менее немного слежу за этой дисциплиной. Конечно, когда видишь результаты, которые Большунов показывал на Кубке мира, когда он выступал, то, да, безусловно, я думаю, у него были бы высокие шансы на медаль, если бы он участвовал в Олимпийских играх в Италии, — сказал Фуркад Metaratings.ru.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Все три золотые медали татарстанский лыжник завоевал на предыдущих Олимпийских играх в 2022 году. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отказалась выдать Большунову нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2026 в Италии.

От России на Олимпийских играх выступят всего два лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева, представляющих на российских соревнованиях Татарстан.

Зульфат Шафигуллин