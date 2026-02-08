Казанский «Рубин» объявил состав на матч с «Навбахором» в Турции

Команды проведут два тайма по 60 минут в рамках контрольной встречи

«Рубин» определился с составом на контрольный матч с узбекистанским «Навбахором» в рамках сбора в Турции. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

Игра пройдет в нестандартном формате, команды сыграют два тайма по 60 минут. Ранее такой же удлиненный по таймингу матч был сыгран казанцами против казахстанского «Жениса» (2:0).

Состав «Рубина»: Ставер — Нижегородов, Вуячич, Лобов, Ломовицкий, Кузнецов — Апшацев, Иванов, Васильев — Мукба, Моторин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире в 16:00 мск покажут в соцсетях казанского «Рубина».

Напомним, под руководством Франка Артиги казанцы еще не проигрывали. На сборах в Турции ранее «Рубин» обыграл сербский ИМТ (3:1), македонскую «Стругу» (2:0) и казахстанский «Женис» (2:0).

Зульфат Шафигуллин