Казанский «Рубин» объявил состав на матч с «Навбахором» в Турции
Команды проведут два тайма по 60 минут в рамках контрольной встречи
«Рубин» определился с составом на контрольный матч с узбекистанским «Навбахором» в рамках сбора в Турции. Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
Игра пройдет в нестандартном формате, команды сыграют два тайма по 60 минут. Ранее такой же удлиненный по таймингу матч был сыгран казанцами против казахстанского «Жениса» (2:0).
Состав «Рубина»: Ставер — Нижегородов, Вуячич, Лобов, Ломовицкий, Кузнецов — Апшацев, Иванов, Васильев — Мукба, Моторин.
Матч в прямом эфире в 16:00 мск покажут в соцсетях казанского «Рубина».
Напомним, под руководством Франка Артиги казанцы еще не проигрывали. На сборах в Турции ранее «Рубин» обыграл сербский ИМТ (3:1), македонскую «Стругу» (2:0) и казахстанский «Женис» (2:0).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».