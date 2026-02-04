«Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором» в КХЛ

Встреча стартует в 17:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на игру с «Трактором» в Челябинске в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Тренерский штаб Анвара Гатиятулина оставил без изменений состав «Ак Барса» по сравнению с предыдущим матчем с «Сибирью» (2:3Б). В воротах снова появится Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Максим Арефьев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 17:00 мск.

«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Трактор» — седьмое. В случае победы в основное время казанская команда гарантирует себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин