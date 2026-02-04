Казанский «Ак Барс» сыграет в Челябинске с «Трактором» в матче КХЛ

Последняя игра казанцев перед длительной паузой в чемпионате

Сегодня казанский «Ак Барс» сыграет в Челябинске с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 73 очками в 53 матчах. «Трактор» идет седьмым в турнирной таблице Востока с 52 баллами в 51 игре чемпионата.

Всего в КХЛ команды провели 73 очных поединка, где в 46 случаях победили хоккеисты «Ак Барса». В текущем сезоне «барсы» выиграли обе игры с «Трактором» со счетом 5:3 и 3:2.

Ранее в состав «Ак Барса» вернулся защитник Альберт Яруллин. В списке травмированных у казанцев до сих пор остаются Степан Фальковский и Михаил Фисенко. У «Трактора» таковых хоккеистов с серьезными повреждениями или недомоганиями нет.

В прямом эфире игру из Челябинска покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 17.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин