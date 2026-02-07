Каждый четвертый житель Казани планирует следить за зимней Олимпиадой в Италии
В основном горожане проявляют интерес к фигурному катанию
Каждый четвертый (25%) житель Казани планирует следить за успехами российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии. При этом почти половина (43%) опрошенных не собираются смотреть соревнования. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
Большая часть из тех, кто будет смотреть трансляцию (29%), относится к представителям молодежи (до 35 лет).
Что касается предпочтений, то в основном горожане проявляют интерес к фигурному катанию. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей. В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.
Напомним, что минувшей ночью в Италии состоялось официальное открытие Олимпийских игр — 2026. Отметим, что сегодня на соревнованиях стартует татарстанская лыжница Дарья Непряева.
