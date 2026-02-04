Капитан УНИКСа Кулагин заявил о расистских высказываниях на матче с «Уралмашем»

Защитник потребовал от лиги реакции на расистские выкрики на матче

Фото: Руслан Ишмухаметов

Капитан УНИКСа Дмитрий Кулагин обратился к Единой лиге ВТБ с призывом принять меры против проявлений расизма среди болельщиков. Заявление прозвучало на послематчевой пресс‑конференции после игры с командой «Уралмаш» в Екатеринбурге.

Кулагин подчеркнул, что, несмотря на острое противостояние и высокие эмоции на площадке, баскетбол остается «джентльменской игрой». Однако, по его словам, во время матча ряд игроков, включая его самого, Евгения Беленкова и Джалена Рейнольдса, стали свидетелями неприемлемых высказываний в адрес последнего. Кулагин детально описал ситуацию, отметив, что услышанные фразы носили явно дискриминационный характер в сторону американца, и призвал лигу обратить на это пристальное внимание.

Джален Рейнольдс. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я хочу сказать сейчас не только о баскетбольной части, у нас джентльменская игра. И, несмотря на острое противостояние на площадке, несмотря на зашкаливающие эмоции, игра джентльменская. На это нужно обратить внимание, поскольку, находясь рядом в тот момент с Евгением Беленковым и Джаленом Рейнольдсом, не только я, многие игроки слышали неприемлемые высказывание, расистские высказывания. Я прошу людей в лиге обратить на это внимание, поскольку такие вещи в нашем спорте недопустимы, — заявил Кулагин.

Прошедший матч завершился в пользу гостей со счетом 72:68. Это 22-я победа для казанской команды.



Рената Валеева