Непряева заняла 17-е место в женском скиатлоне на Олимпиаде, а победила шведская лыжница

Спортсменка, представляющая Татарстан, отстала из-за падения

Фото: Артем Дергунов

Первое место в женском скиатлоне на Олимпиаде в Италии заняла шведская лыжница Фрида Карлссон. На втором — ее землячка Эбба Андерссон, а третьей пришла лыжница из Норвегии Хейди Венг.

В свою очередь, татарстанская лыжница Дарья Непряева пришла 17-й. Причем ранее она упала по ходу дистанции, из-за чего и отстала от соперниц.

Непряевой 23 года. На Олимпиаде она выступает в нейтральном статусе, который получила в прошлом году. На этапах Кубка мира она провела 16 гонок. Самый высокий результат — 6-е место. Это ее первые Игры во взрослой карьере. В соревнованиях в России спортсменка представляет Татарстан.

Никита Егоров