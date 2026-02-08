Соперник Коростелева срезал трассу и стал вторым в гонке — французу дали только желтую карточку

Французский лыжник Делож нарушил правила, но организаторы наказали его лишь предупреждением

Фото: Артем Дергунов

Французский лыжник Матис Делож нарушил правила, срезав трассу во время скиатлона на Олимпийских играх — 2026. По итогам гонки француз финишировал вторым, оставив россиянина Савелия Коростелева четвертым.

На последнем круге гонки Делож срезал трассу, проехав между установленными конусами. Организаторы не увидели в этом серьезного нарушения и наказали француза лишь показом желтой карточки, которая не повлияла на итоговый результат.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В итоге Делож финишировал в скиатлоне вторым, опередив россиянина Савелия Коростелева, ставшего четвертым, на 1,6 секунды. Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клэбо, для которого эта золотая медаль стала уже шестой на Олимпиадах.

Чуть позже стало известно, что российская сторона подала протест на итоги скиатлона из-за нарушения Деложа.

Зульфат Шафигуллин