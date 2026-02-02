МОК призвал спортсменов Украины не устраивать протесты против россиян на Олимпиаде‑2026

Обращение последовало после инцидентов с участием украинской юниорской команды на этапе Кубка Европы

Фото: Динар Фатыхов

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к украинским спортсменам с призывом не устраивать акций протеста против российских участников на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Об этом сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич, его комментарий привело украинское издание «Общественное».

По словам спортсмена, представители МОК напрямую контактировали с украинской стороной, чтобы предупредить о недопустимости подобных действий во время Игр. Гераскевич уточнил, что обращение последовало после инцидентов с участием украинской юниорской команды на этапе Кубка Европы, где были зафиксированы протестные выступления.

Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены получат возможность выступить на соревнованиях в нейтральном статусе: согласно данным от 28 января, в состав команды войдут 13 атлетов. В их числе — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт‑трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски‑альпинист Никита Филиппов, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.



Рената Валеева