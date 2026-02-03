«Ак Барс» вывел Яруллина из списка травмированных игроков КХЛ

Защитник не играл с конца сентября из-за травмы колена

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» вывел защитника Альберта Яруллина из списка травмированных игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Яруллин не играл в чемпионате с 21 сентября из-за травмы колена, полученной в матче с «Авангардом». В списке травмированных защитник «Ак Барса» находился с 23 сентября.

В начале октября хоккеисту была сделана операция, после которой Яруллин проходил процесс восстановления.

Реальное время / realnoevremya.ru

32-летний Яруллин является воспитанником хоккейной академии «Ак Барса» и провел в составе казанского клуба в общей сложности 11 сезонов. За это время он принял участие в 472 матчах, набрав 134 очка (33 гола + 101 передача) при показателе полезности «+60».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 4 февраля в Челябинске против «Трактора» в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин