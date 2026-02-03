«Ак Барс» подписал новый контракт с Максимом Арефьевым до 2029 года

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с 22‑летним Максимом Арефьевым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29, сообщила пресс-служба клуба.

Спортивная карьера Арефьева началась в орском «Южном Урале». В 2017 году он перешел в систему казанского «Ак Барса», постепенно проходя ступени профессионального роста. Сезон-2020/21 хоккеист провел в казанской «Стреле», а в сезоне-2021/22 дебютировал в МХЛ, выступая на правах аренды за «Сахалинские акулы» (Южно‑Сахалинск).

С сезона-2023/24 Максим стал игроком команды ВХЛ «Барс». В тот же период он провел 14 матчей в МХЛ за «Ирбис». Прорыв в карьере случился во второй половине ноября 2024 года, когда Арефьев дебютировал в КХЛ в составе «Ак Барса».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его первый матч в лиге состоялся 23 ноября против «Северстали» (5:7). Арефьев вышел на лед на 46‑й минуте, заменив Глеба Носова при счете 4:6. В его присутствии «Ак Барс» забил гол, однако через две минуты вратаря заменили, и уже через 11 секунд «Северсталь» реализовала свое преимущество.



Рената Валеева