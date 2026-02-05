Российские юниоры смогут выступать на международных водных турнирах с флагом и гимном

Для взрослых российских спортсменов по‑прежнему действует ограничение

Фото: Артем Дергунов

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов в возрастных категориях до 16, 18 и 20 лет к участию в международных соревнованиях под эгидой организации — с национальным флагом и гимном. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Ранее в тот же день аналогичное решение приняла Европейская федерация водных видов спорта: российские юниоры получили право участвовать в турнирах под ее эгидой с использованием национальной символики — флага и гимна. Для взрослых российских спортсменов по‑прежнему действует ограничение: они могут выступать на соревнованиях World Aquatics только в нейтральном статусе.

Решение World Aquatics следует за рекомендацией исполкома МОК, озвученной в декабре. МОК предложил международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских соревнованиях — как индивидуальных, так и командных — с использованием национальной символики.



Рената Валеева