УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубанью» в матче недели Единой лиги ВТБ

В начале января клуб произвел смену главного тренера: вместо Антона Юдина команду возглавил Томислав Томович

Сегодня, 8 февраля, в Краснодаре «Локомотив‑Кубань» встретится с казанским УНИКСом в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Казанцы сейчас занимают вторую строчку с балансом побед и поражений 22–3. В последнем матче казанцы подтвердили свой высокий уровень, обыграв в Екатеринбурге «Уралмаш» со счетом 72:68.

«Локомотив‑Кубань», в свою очередь, замыкает тройку лидеров с результатом 18–9. В начале января клуб произвел смену главного тренера: вместо Антона Юдина команду возглавил 42‑летний сербский специалист Томислав Томович, ранее работавший ассистентом главного тренера в белградской «Црвене Звезде». Под его руководством краснодарцы демонстрируют уверенную игру — в новом году они одержали 6 побед в 10 турах.

Особую силу «Локомотив‑Кубань» демонстрирует на домашнем паркете: в текущем розыгрыше лиги команда выиграла 10 из 13 матчей в «Баскет‑холле». Одним из ярких примеров стала победа над «Зенитом» 18 января со счетом 95:85, благодаря которой краснодарцы поднялись с пятой на третью строчку турнирной таблицы. В том матче три лидера команды — Джеремайя Мартин (24 очка), Майк Мур (16 очков) и Би Джей Джонсон (16 очков) — обновили свои личные рекорды результативности в сезоне.

Кроме того, «Локомотив‑Кубань» одержал победы над «Уралмашем» (77:64), «Самарой» (96:79), а также добился успехов в гостевых матчах против МБА‑МАИ (107:82), «Автодора» (78:76) и «Пари Нижний Новгород» (102:82). Однако в активе команды есть и поражения: дома от УНИКСа (77:81), а также в гостях от «Енисея» (78:86) и «Уралмаша» (71:84).

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на платформе «VK Видео» и на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Рената Валеева