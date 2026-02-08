Протест Коростелева на Олимпиаде отклонили, француз Делож остался без наказания

Организаторы не увидели серьезного нарушения в том, что француз срезал часть трассы на последнем круге скиатлона

Протест российской стороны на действия французского лыжника Матиса Деложа в гонке на Олимпийских играх был отклонен. Француз срезал часть трассы на последнем круге скиатлона и финишировал вторым, оставив россиянина Савелия Коростелева четвертым.

После гонки представители российского лыжника подали протест, который был отклонен. Французский лыжник был наказан лишь желтой карточкой, не повлиявшей на итоговый расклад на пьедестале.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мужской скиатлон на 20 км выиграл норвежец Йоханнес Клэбо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом. Коростелев финишировал четвертым, отстав от француза Деложа на 1,6 секунды.

Зульфат Шафигуллин