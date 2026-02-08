Новости спорта

Протест Коростелева на Олимпиаде отклонили, француз Делож остался без наказания

16:13, 08.02.2026

Организаторы не увидели серьезного нарушения в том, что француз срезал часть трассы на последнем круге скиатлона

Фото: скриншот из видео «Молодость побеждает/Савелий Коростелёв» с канала «SKIRACER»

Протест российской стороны на действия французского лыжника Матиса Деложа в гонке на Олимпийских играх был отклонен. Француз срезал часть трассы на последнем круге скиатлона и финишировал вторым, оставив россиянина Савелия Коростелева четвертым.

После гонки представители российского лыжника подали протест, который был отклонен. Французский лыжник был наказан лишь желтой карточкой, не повлиявшей на итоговый расклад на пьедестале.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мужской скиатлон на 20 км выиграл норвежец Йоханнес Клэбо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом. Коростелев финишировал четвертым, отстав от француза Деложа на 1,6 секунды.

Зульфат Шафигуллин

Спорт Татарстан

