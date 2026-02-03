Определились призеры этапа Российского падел-тура в Казани

Турнир впервые в истории проходил в столице Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

Стали известны победители и призеры этапа Российского падел-тура (РПТ) в Казани. Турнир впервые в истории проходил в столице Татарстана.

Первое место у мужчин заняла пара Николая Манюкова с Максимом Колобовым из Екатеринбурга. В финале «Огней Казани» они переиграли Дмитрия Мягкова и Евгения Данилова. Третьими стали Артем Матус и Павел Карпушкин.

предоставлено пресс-службой Минспорта РТ

У женщин первенствовала пара фавориток турнира: Вилена Петрова и Влада Кутузова. В финальном поединке они оказались сильнее дуэта Заремы Мехтиевой и Хульетты Бидаоррии. Тройку лучших замкнули Марта Талаван и Екатерина Никитина.

Турнир в Казани стал стартовым в новом сезоне РПТ. В соревнованиях по паделу приняли участие 104 спортсмена из семи стран, в том числе из Испании, Аргентины, Грузии, Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

Зульфат Шафигуллин