Татарстанская лыжница Непряева упала во время скиатлона на Олимпиаде

16:17, 07.02.2026

Спортсменка упала на последнем круге классической части дистанции

Фото: Артем Дергунов

Лыжница, выступающая от Татарстана на Олимпийских играх, Дарья Непряева, упала по ходу скиатлона, пишет ТАСС. Напомним, что соревнования проходят в Тезеро (Италия).

Спортсменка упала на последнем круге классической части дистанции. После его завершения лыжницы снова должны будут преодолеть еще 10 км коньковым стилем. Непряева смогла продолжить гонку, после «классики» она отстает от лидера на 1 минуту 38,5 секунды.

Олимпиада стартовала минувшей ночью, игры завершатся 22 февраля.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый житель Казани планирует следить за зимней Олимпиадой в Италии.

Никита Егоров

