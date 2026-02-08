Новости спорта

УНИКС вырвал победу у «Локомотива‑Кубани» в регулярном матче в Единой лиге ВТБ

16:17, 08.02.2026

Большую часть игрового времени казанцы находились в роли догоняющих

Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Казанский УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанес поражение краснодарскому «Локомотиву-Кубани». Встреча завершилась со счетом 79:82 в пользу подопечных Велимира Перасовича (19:18, 22:16, 15:24, 23:24 по четвертям).

Несмотря на то, что большую часть игрового времени казанцы находились в роли догоняющих, перелом в матче наступил в третьей десятиминутке, когда гостям удалось не только сократить разрыв в счете, но и перехватить инициативу. Этот успех стал для УНИКСа 23-й победой в 26 матчах текущего регулярного сезона. Для краснодарской команды это поражение стало десятым в 28 проведенных встречах.

Казанцы впервые противостояли «Локомотиву» под руководством нового главного тренера Томислава Томовича, который недавно сменил на этом посту Антона Юдина.

взято с сайта БК "Локомотив-Кубань"

Главным архитектором победы гостей стал центровой Джален Рейнольдс, записавший на свой счет 21 очко и 7 подборов. Существенный вклад в итоговый результат внес защитник Алексей Швед, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов. Также результативную игру в составе казанцев показали Тай Брюэр (11 очков) и Маркус Бингэм (10 очков и 7 подборов).

В составе хозяев площадки выделился 20-летний защитник Всеволод Ищенко, ставший самым результативным игроком «железнодорожников» с 20 очками и 4 передачами в активе. Его поддержали Джеремайя Мартин (16 очков) и Майк Мур (11 очков).

Следующий матч казанский клуб проведет на домашнем паркете «Баскет-холла» против пермской «Бетсити Пармы» 12 февраля, начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Рената Валеева

