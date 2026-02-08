УНИКС вырвал победу у «Локомотива‑Кубани» в регулярном матче в Единой лиге ВТБ

Большую часть игрового времени казанцы находились в роли догоняющих

Казанский УНИКС в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нанес поражение краснодарскому «Локомотиву-Кубани». Встреча завершилась со счетом 79:82 в пользу подопечных Велимира Перасовича (19:18, 22:16, 15:24, 23:24 по четвертям).

Несмотря на то, что большую часть игрового времени казанцы находились в роли догоняющих, перелом в матче наступил в третьей десятиминутке, когда гостям удалось не только сократить разрыв в счете, но и перехватить инициативу. Этот успех стал для УНИКСа 23-й победой в 26 матчах текущего регулярного сезона. Для краснодарской команды это поражение стало десятым в 28 проведенных встречах.

Казанцы впервые противостояли «Локомотиву» под руководством нового главного тренера Томислава Томовича, который недавно сменил на этом посту Антона Юдина.

Главным архитектором победы гостей стал центровой Джален Рейнольдс, записавший на свой счет 21 очко и 7 подборов. Существенный вклад в итоговый результат внес защитник Алексей Швед, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов. Также результативную игру в составе казанцев показали Тай Брюэр (11 очков) и Маркус Бингэм (10 очков и 7 подборов).

В составе хозяев площадки выделился 20-летний защитник Всеволод Ищенко, ставший самым результативным игроком «железнодорожников» с 20 очками и 4 передачами в активе. Его поддержали Джеремайя Мартин (16 очков) и Майк Мур (11 очков).

Следующий матч казанский клуб проведет на домашнем паркете «Баскет-холла» против пермской «Бетсити Пармы» 12 февраля, начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Рената Валеева