Российские и белорусские пловцы смогут выступать с флагом и гимном

European Aquatics сняла ограничения на юношеском и молодежном уровне

Фото: Артем Дергунов

Европейская федерация плавания (European Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в юношеских и молодежных турнирах под флагом и гимном своих стран. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В федерации уточнили, что спортсмены с российским или белорусским паспортом в юношеских и юниорских категориях больше не будут ограничены в участии как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Во всех соревнованиях, за исключением взрослых, им будет разрешено выступать без проверки биографических данных и в соответствии с протоколами European Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) изменила правила участия российских и белорусских спортсменов, разрешив им выступать в континентальных первенствах, а также допустила национальные команды по водному поло этих стран к международным турнирам в нейтральном статусе. В декабре исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до юношеских соревнований с флагом и гимном.

