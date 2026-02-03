«Это уникальный бонус»: Валиуллин рассказал о планах «Ак Барса» на Арефьева

Игрок еще в прошлом сезоне продемонстрировал готовность выступать на уровне КХЛ, считает генменеджер

Генменеджер хоккейного клуба «Ак Барс» Марат Валиуллин прокомментировал подписание долгосрочного контракта с вратарем Максимом Арефьевым, соглашение с которым рассчитано до конца сезона-2028/29. По словам Валиуллина, он еще в прошлом сезоне продемонстрировал готовность выступать на уровне КХЛ.

— Максим — наш воспитанник, который еще в прошлом сезоне показал готовность играть на уровне КХЛ. Его габариты и уверенность на льду позволяют ему успешно выступать за «Ак Барс» и создавать необходимую конкуренцию в команде. Вратарская бригада из своих воспитанников — это уникальный бонус, который редко доступен клубам, и мы рады, что можем им пользоваться. Контракт на три сезона позволяет нам формировать состав с прицелом на будущее. Видим в Арефьеве большую перспективу и считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей Лиги, — приводит слова Валиуллина пресс‑служба клуба.

При этом на текущий момент Арефьев пока не демонстрирует стабильного уровня игры в КХЛ. Так, в матче против «Нефтехимика» в основной состав был возвращен вратарь Тимур Билялов. По ходу встречи Билялову пришлось отражать множество бросков, однако в самых опасных эпизодах соперники попадали в каркас ворот.

Рената Валеева