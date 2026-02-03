Песков поддержал допуск сборной России к турнирам ФИФА

Ранее в организации заявили о необходимости рассмотреть отмену запрета

Фото: Михаил Захаров

Сборная России по футболу должна быть полностью восстановлена в правах и допущена к участию в турнирах под эгидой ФИФА. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет RT.

Он напомнил, что ранее президент Международной федерации футбола сообщил о необходимости рассмотреть вопрос отмены ограничений на участие российских команд в международных соревнованиях.

Ранее «Реальное время» писало, что азербайджанский «Карабах» впервые за 10 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Ариана Ранцева