Все российские спортсмены прошли допинг‑тестирование перед Олимпиадой‑2026

От России в соревнованиях примут участие 13 спортсменов

Фото: Максим Платонов

Перед предстоящими зимними Олимпийскими играми 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо все российские спортсмены, допущенные к участию, прошли обязательное допинг‑тестирование. Об этом сообщил глава Международного агентства допинг‑тестирования (ITA) Жак Антенен в ходе 145‑й сессии МОК.

По его словам, нейтральные индивидуальные спортсмены из России и Белоруссии выполнили требования ITA и успешно прошли предсоревновательный допинг‑контроль. Это стало одним из ключевых условий их допуска к Играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля.

От России в Олимпиаде примут участие 13 спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. В их число вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, ски‑альпинист Никита Филиппов, шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Ранее МОК обратился к украинским спортсменам с призывом воздержаться от акций протеста против российских участников на предстоящих Играх. Об этом сообщил украинский скелетонист Владислав Гераскевич.



Рената Валеева