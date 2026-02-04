Баскетболисты УНИКСа взяли верх над «Уралмашем» в гостевом матче

В ходе третьей четверти главный тренер соперника Антон Юдин был удален с площадки

Казанский УНИКС одержал победу над екатеринбургским «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, завершившемся со счетом 72:68 в пользу гостей. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, стала для УНИКСа 22-й победой в 25 сыгранных матчах текущего сезона.

УНИКС начал игру с равным счетом с соперником в первой четверти (13:13), однако во второй четверти уступил «Уралмашу» (27:19). Восстановив преимущество в третьей и четвертой четвертях (14:20 в обеих), казанцы сумели вырвать победу. В ходе третьей четверти главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин был удален с площадки, получив два технических фола.

Наиболее результативными игроками УНИКСа стали Джален Рейнольдс, набравший 24 очка и совершивший 9 подборов, 4 перехвата и 4 передачи, Алексей Швед (13 очков, 7 подборов, 5 передач) и Пэрис Ли (12 очков). Со стороны «Уралмаша» лучшим игроком стал Октавиус Эллис, оформивший дабл-дабл (14 очков + 10 подборов). Также результативно сыграли Гаретт Нэвелс (12 очков), Хэйден Далтон (11 очков) и Евгений Белянков (10 очков).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий матч УНИКС проведет 8 февраля на выезде против краснодарского «Локомотива-Кубани». Начало игры запланировано на 14:00 по московскому времени.

Рената Валеева