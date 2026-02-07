Татарстанская лыжница Непряева стартует на Олимпиаде в Милане

Спортсменка выйдет на старт скиатлона в нейтральном статусе

Фото: Михаил Захаров

Три российских спортсмена стартуют сегодня на Олимпийских играх — 2026 в Милане. Это первые медальные соревнования на открывшейся в Италии Олимпиаде.

В 15:00 по московскому времени на старт скиатлона выйдет татарстанская лыжница Дарья Непряева. Она еще не занимала места на пьедестале после возвращения на международную арену.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В 18:00 мск в соревнованиях конькобежек выступит россиянка Ксения Коржова на дистанции 3 000 метров. В 19:00 мск первые два заезда проведут саночники, среди которых заявлен россиянин Павел Репилов.

Все трансляции с Олимпийских игр — 2026 в прямом эфире покажет платный стриминговый сервис Окко.

Напомним, российские спортсмены из-за санкций выступят на Олимпиаде-2026 в ограниченном количестве и в нейтральном статусе.

Зульфат Шафигуллин