Татарстанец Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Лыжники соревновались в гонке на 20 км

Фото: Артем Дергунов

Российский лыжник Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане.

Победу в гонке на 20 км одержал норвежец Йоханнес Клэбо. В тройку лучших также вошли француз Матис Делож — второе место, и Мартин Левстрем Ниенге из сборной Норвегии.

Коростелев отстал от Клэбо на 3,6 секунды, от призовой тройки — на 1,5 секунды.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе из-за санкций. В лыжных гонках Россию представляют два татарстанских лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Зульфат Шафигуллин