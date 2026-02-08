Татарстанец Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Лыжники соревновались в гонке на 20 км
Российский лыжник Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпийских играх в Милане.
Победу в гонке на 20 км одержал норвежец Йоханнес Клэбо. В тройку лучших также вошли француз Матис Делож — второе место, и Мартин Левстрем Ниенге из сборной Норвегии.
Коростелев отстал от Клэбо на 3,6 секунды, от призовой тройки — на 1,5 секунды.
Напомним, российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе из-за санкций. В лыжных гонках Россию представляют два татарстанских лыжника — Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
