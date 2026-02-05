Зимние Азиатские игры — 2029 переедут в Алма-Ату: Саудовская Аравия отказалась от проведения

Причиной стали задержки в строительстве инфраструктуры в Неоме

Фото: Артем Дергунов

В Милане, одном из городов‑хозяев Олимпиады‑2026, состоялась официальная церемония подписания договора о проведении зимних Азиатских игр 2029 года в Алма-Ате. Документ заключили Национальный олимпийский комитет Казахстана и Олимпийский совет Азии, пишет Nur.kz.

Изначально право принять зимнюю Азиаду‑2029 было предоставлено Саудовской Аравии: соревнования планировали провести в Неоме — новом городе, строительство которого началось в 2017 году. Это должно было стать первым опытом проведения зимних Азиатских игр в Саудовской Аравии и на Аравийском полуострове в целом. Однако в январе 2026 года Олимпийский совет Азии объявил о корректировке графика Игр — причиной стали задержки в строительстве инфраструктуры в Неоме.

Алма-Ата обладает значительным опытом организации крупных международных спортивных мероприятий. В 2011 году город совместно с Астаной уже принимал зимние Азиатские игры.

Рената Валеева