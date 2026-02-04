Казанский «Рубин» проведет контрольный матч с «Женисом»

Третья игра казанцев под руководством испанского тренера Франка Артиги

Сегодня казанский «Рубин» сыграет с казахстанским «Женисом» в рамках контрольного матча на втором зимнем сборе в Турции. Команда из Казани еще не проигрывала под руководством испанского тренера Франка Артиги.

По итогам прошедшего сезона «Женис» занял шестое место в чемпионате Казахстана. В своей истории клуб трижды становился чемпионом страны и трижды выигрывал Кубок Казахстана. За «Женис» выступает экс-игрок итальянского «Милана» Александр Меркель.

Эта игра станет первой для «Рубина» на втором сборе в Турции. Ранее отменилась контрольная встреча с казахстанским «Кайратом» по независящим от казанцев причинам. 8 февраля казанская команда встретится с узбекистанским «Навбахором».

На первом сборе в Турции «Рубин» выиграл оба контрольных матча — сербский ИМТ (3:1) и македонскую «Стругу» (2:0). Эти встречи стали дебютными для команды под руководством Франка Артиги, сменившего Рашида Рахимова в январе на посту главного тренера казанцев.

