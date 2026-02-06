Татарстанская лыжница Степанова: «Эта Олимпиада не для нас»

Олимпийская чемпионка не жалеет, что не выступит на Играх в Милане

Фото: Артем Дергунов

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась об Олимпиаде-2026. Игры официально стартуют в пятницу, 6 февраля, в итальянском Милане.

Степанова не жалеет, что не выступит на этих Олимпийских играх.

— Не так себе представляла открытие Олимпиады-2026, «но сожалений горьких нет как нет». Все в сравнении. Есть вещи куда важнее спорта — и для меня, спортсменки, в том числе. С 2022-го это говорю. В неравных условиях, с проверками и ограничениями — эта Олимпиада не для нас. Хотя смотреть все равно буду. Чтобы найти слабые места соперниц. Чтобы вернуться на равных и победить — считает Степанова.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Россию на Олимпийских играх — 2026 на лыжных гонках в нейтральном статусе представят Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Вместе со Степановой оба лыжника на российских соревнованиях выступают в составе сборной Татарстана.

Зульфат Шафигуллин