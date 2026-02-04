Стал известен состав казанского «Рубина» на матч с «Женисом»

Контрольный матч с казахстанской командой пройдет в закрытом режиме

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на контрольный матч с казахстанским «Женисом» на сборе в Турции. Встреча пройдет в закрытом режиме и начнется в 17:00 по московскому времени.

Команды договорились сыграть два тайма по 60 минут.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Нижегородов, Вуячич, Лобов, Арройо — Кузяев, Апшацев, Ходжа — Сиве, Моторин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это первый матч «Рубина» на втором сборе в Турции. Ранее казанцы обыграли сербский ИМТ (3:1) и македонскую «Стругу» (2:0).

Зульфат Шафигуллин