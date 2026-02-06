Источник: казанский «Рубин» подпишет нового вратаря

Алексей Кеняйкин ранее выступал за «Оренбург», «Торпедо» и «Волгу»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» близок к подписанию контракта с вратарем Алексеем Кеняйкиным. Об этом сообщает журналист Александр Дегтярев.

Голкипер занимается с казанской командой с самого первого сбора в Турции. По данным источника, «Рубин» планирует подписать Кеняйкина на роль третьего голкипера. Вратарю предстоит составить конкуренцию Евгению Ставеру и Артуру Нигматуллину.

Кеняйкин ранее выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Оренбург» и московское «Торпедо». Последним клубом вратаря была ульяновская «Волга», где голкипер пропустил 20 мячей в 12 матчах Первой лиги.

«Рубин» проводит второй сбор в турецком Белеке. 8 февраля команда Франка Артиги проведет контрольный матч с узбекистанским «Навбахором».

Зульфат Шафигуллин