Татарстанская лыжница Непряева про свое выступление на Олимпиаде: «Ужаснейший скиатлон»

По словам спортсменки, гонка не задалась с самого начала

Фото: Артем Дергунов

Татарстанская лыжница Дарья Непряева назвала ужаснейшим свое выступление в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии. Ранее сообщалось, что спортсменка упала во время прохождения дистанции, отстала от соперниц и по итогу заняла 17-е место в соревновании.

— Ужаснейший скиатлон для меня, очень тяжелая гонка. Она не задалась с самого начала. На классической части совсем было тяжело, да еще падение меня окончательно выбило. Каша здесь везде, лыжа врезалась в снег, и я на повороте упала. На коньке чувствовала себя получше, но состояние ужасное, — сказала спортсменка в эфире Okko.

Лыжница подчеркнула, что у нее не было никаких ожиданий от данного «пробега», однако она старалась выдать максимум на гонке.

Отметим, что Непряева также должна выступить в раздельной гонке, масс-старте и спринте.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый житель Казани планирует следить за зимней Олимпиадой в Италии.

Никита Егоров