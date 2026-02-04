«Ак Барс» разгромно проиграл в гостях «Трактору» в матче КХЛ
Команда Гатиятулина уступила в четвертой из пяти последних игр в чемпионате
«Ак Барс» разгромно уступил в гостях «Трактору» со счетом 0:4 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проиграла четвертую из пяти последних игр в чемпионате.
В составе «Трактора» дважды отличился Михаил Горюнов-Рольгизер, еще по разу забили Георгий Дронов и Виталий Кравцов. Вратарь челябинцев Сергей Мыльников оформил шатаут, отразив все броски соперника.
«Ак Барс» проиграл в четвертый раз в последних пяти матчах в КХЛ. Единственную победу казанцы одержали в конце января над «Нефтехимиком» (6:1). При этом «барсы» прервали серию из восьми игр подряд с набранными очками.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 февраля в Казани с «Торпедо» в 19:00 по московскому времени.
«Трактор» — «Ак Барс» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы:
1:0 — Дронов (Кравцов, Ливо, 00:42);
2:0 — Кравцов (Ливо, Коромыслов, 14:14);
3:0 — Горюнов-Рольгизер (Коромыслов, 37:26);
4:0 — Горюнов-Рольгизер (Дэй, Дронов, 56:00).
