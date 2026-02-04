Сегодня УНИКС встретится в Екатеринбурге с «Уралмашем», сменившим главного тренера

В середине января вместо Ростислава Вергуна пост рулевого занял Антон Юдин

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 4 февраля, УНИКС встретится с «Уралмашем» в Екатеринбурге. Матч Единой лиги ВТБ начнется в 17:00 мск.

УНИКС подходит к игре в статусе одного из фаворитов турнира: команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, одержав 21 победу в 24 матчах регулярного сезона. Казанцы демонстрируют стабильную игру и уверенно держатся в верхней части рейтинга.

«Уралмаш» в новом году заметно прибавил: за последние восемь матчей команда выиграла пять раз и поднялась с восьмого на седьмое место в таблице. В середине января клуб произвел тренерскую перестановку — вместо Ростислава Вергуна пост главного тренера занял Антон Юдин, ранее работавший в краснодарском «Локомотиве‑Кубань».

В первой же игре под его руководством «Уралмаш» разгромил «Самару» со счетом 109:46, повторив рекорд турнира по разнице в счете (+63). Спустя три дня екатеринбуржцы едва не сотворили еще одну сенсацию, уступив лишь в трех очках 12‑кратному и действующему чемпиону — ЦСКА (84:87). В том матче особенно ярко проявил себя форвард Хэйден Далтон, набравший 22 очка — больше всех на площадке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Затем «Уралмаш» одержал победу над красноярским «Енисеем» (92:85), причем решающий трехочковый бросок в концовке выполнил все тот же Далтон. В активе команды также победа над претендентом на медали — «Локомотивом‑Кубань» (84:71). Наконец, в последнем туре «Уралмаш» во второй раз в сезоне обыграл «Парму» в гостях, в матче, дошедшем до овертайма (91:85). Героем дополнительной пятиминутки стал американский центровой Октавиус Эллис.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе «VK Видео» и на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Рената Валеева