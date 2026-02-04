КХЛ опубликовала расклады на выход казанского «Ак Барса» в плей-офф

Команда Гатиятулина выйдет в плей-офф, если обыграет «Трактор» при поражении «Амура» от «Торпедо» в основное время

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» может сегодня гарантировать себе досрочный выход в плей-офф. Расклады опубликовали на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ак Барс» выйдет в плей-офф при условии, если победит в основное время у «Трактора» при поражении «Амура» от «Торпедо» в основное время. На данный момент у казанцев в активе 73 очка, у хабаровчан, занимающих девятое место на Востоке, — 45 баллов.

«Ак Барс» в плей-офф при условии:

«Ак Барс» побеждает «Трактор» в основное время;

«Амур» проигрывает «Торпедо» в основное время.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если условия выполнятся, то «Ак Барс» станет вторым клубом, обеспечившим в этом сезоне выход в плей-офф КХЛ. Ранее досрочно этого права добились хоккеисты «Металлурга», лидирующие в турнирной таблице лиги.

Матч с «Трактором» состоится сегодня в Челябинске в 17.00 по мск, «Амур» начнет свою встречу с «Торпедо» в Хабаровске в 12.15 по мск.

Зульфат Шафигуллин