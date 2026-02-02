Глава ФИФА высказался за пересмотр запрета на участие российских команд в международных турнирах

«Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал президент федерации Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky News выступил с предложением рассмотреть вопрос о снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях. По словам главы ФИФА, действующий запрет не достиг поставленных целей и лишь привел к росту разочарования и напряженности: «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти».

Инициатива прозвучала на фоне заявлений Российского футбольного союза (РФС). В конце 2025 года РФС объявил о готовности обсуждать с ФИФА и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) промежуточные шаги, которые могли бы приблизить возвращение российских команд на международную арену.



Вопрос участия российских сборных и клубов в международных турнирах остается одним из самых дискуссионных в мировом футболе с 2022 года, когда ФИФА и УЕФА приняли решение об отстранении российских команд от соревнований под своей эгидой. За прошедшие годы тема неоднократно поднималась в различных форматах — от публичных заявлений до закрытых консультаций, однако до сих пор не получила окончательного разрешения.



