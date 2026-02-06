Тренерский штаб сборной России в феврале посетит тренировки «Рубина»
Тренеры национальной команды Виталий Кафанов и Юрий Никифоров прибудут в Турцию на следующей неделе
Тренерский штаб сборной России посетит тренировки казанского «Рубина» на сборе в Турции. Планируется, что тренеры Виталий Кафанов и Юрий Никифоров прибудут на следующей неделе.
На данный момент тренерский штаб сборной России находится в Абу-Даби, где проходит Зимний Кубок Российской премьер-лиги. Сборы в ОАЭ проводят «Ростов», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и московское «Динамо».
Тренеры сборной России просматривают тренировки российских команд в рамках подготовки к первому международному окну ФИФА. Ближайшая товарищеская игра планируется в период с 23 по 31 марта.
«Рубин» на зимних сборах занимается в турецком Белеке, команда будет там до 21 февраля. После этого команда начнет подготовку к первому матчу чемпионата РПЛ — 28 февраля в гостях против махачкалинского «Динамо».
