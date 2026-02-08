Казанский «Рубин» обыграл «Навбахор» в контрольном матче

Команда Артиги еще не проигрывала на зимних сборах в Турции — четыре победы в четырех играх

«Рубин» переиграл узбекистанский «Навбахор» со счетом 2:0 в контрольном матче. Команда Франка Артиги одержала четвертую победу в четырех играх на зимних сборах в Турции.

В составе «Рубина» голы забили Энри Мукба и Жак Сиве. Французский нападающий казанцев отличился во второй игре подряд. Ранее он оформил дубль в ворота казахстанского «Жениса» (2:0). За «Рубин» в игре с «Навбахором» дебютировал вратарь Алексей Кеняйкин, сыгравший 30 минут во втором тайме.

Игра с «Навбахором» прошла в необычном формате: команды сыграли два тайма по 60 минут. В этой встрече у казанцев отсутствовали несколько лидеров — Далер Кузяев, Мирлинд Даку, Угочукву Иву и Дмитрий Кабутов.

Матч стал заключительным для команды Артиги на втором сборе в Турции. Через несколько дней футболисты казанского клуба вновь прибудут в турецкий Белек.



Под руководством Артиги «Рубин» выиграл четвертый матч подряд, ранее команда победила сербский ИМТ (3:1), македонскую «Стругу» (2:0) и казахстанский «Женис» (2:0).

Зульфат Шафигуллин