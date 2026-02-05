Артига — об игре «Рубина»: есть моменты, которые надо доработать

Испанский тренер отреагировал на победу над казахстанским «Женисом» на сборе в Турции

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о победе над казахстанским «Женисом» (2:0) в контрольном матче на сборе в Турции. Команды провели два тайма по 60 минут, в составе казанцев оба гола забил нападающий казанцев Жак Сиве.

— Всегда есть моменты, которые заметно улучшаются, но есть и те моменты, которые надо доработать. Но главное, что ребята показывают замечательное отношение к работе и действуют интенсивно и в тренировочном процессе, и в играх. Победы в играх придают уверенности, и новые элементы мы стараемся воплотить в жизнь. Главное сейчас — все проанализировать по следам этой игры, — сказал Артига.

«Рубин» не проигрывает после назначения Артиги главным тренером. На двух зимних сборах в турецком Белеке казанская команда одержала три победы — над сербским ИМТ (3:1), македонской «Стругой» (2:0) и казахстанским «Женисом» (2:0). Следующий матч казанцы проведут 8 февраля против узбекистанского «Навбахора».

Первый официальный поединок под руководством Артиги казанский «Рубин» сыграет 28 февраля в гостях с махачкалинским «Динамо». До зимнего перерыва казанцы занимали седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Зульфат Шафигуллин