«Радио Судного дня» передало сообщение на фоне переговоров России, США и Украины
В эфире прозвучала новая последовательность слов
Военная радиостанция УВБ‑76, широко известная как «Радио Судного дня», или «Жужжалка», прервала привычный монотонный сигнал и передала новое голосовое сообщение на стандартной частоте 4625 кГц. В эфире прозвучала последовательность: «НЖТИ 19084 ДОЯРОКАЙФ 7828 8610». Запись зафиксировал тематический телеграм‑канал, отслеживающий трансляции станции.
Этот выход в эфир пришелся на период, когда в Абу‑Даби стартовал очередной раунд переговоров между РФ, США и Украиной, посвященных урегулированию конфликта.
29 января радиостанция транслировала ряд других кодовых слов: «стояк», «дернолорд», «паяние», «староверец», «опоролавр», «очерк» и «бульончик».
