Мухамадеев Марат Фанисович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»
Образование:
2003г. — Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело»
Трудовая деятельность:
С 2003 по 2004 гг. — медицинский брат Республиканской клинической психиатрической больницы, г. Казань.
С 2006 по 2008 гг. — врач-онколог онкологического отделения № 1 городского онкологического диспансера г. Набережные Челны.
С 2008 по 2010 гг. — заведующий онкологическим отделением № 1, врач-онколог городского онкологического диспансера г. Набережные Челны.
С 2011 по 2012 гг. — врач-онколог онкологического отделения ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» г. Набережные Челны.
С 2012 по 2015 гг. — главный врач Набережночелнинского филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ» г. Набережные Челны.
С октября 2015 г. — главный врач ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи».
Кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-онколог г. Набережные Челны, депутат городского совета III созыва г. Набережные Челны.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423803, г. Набережные Челны, Набережночелнинский пр-кт, 18
- Телефон: +7(8552) 30-48-00
- Email: Marat.Muhamadeev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018