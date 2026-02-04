На Солнце произошла вторая по силе в 2026 году мощная вспышка

Рекордной остается вспышка, зарегистрированная в понедельник

Фото: Динар Фатыхов

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X — вторая по силе в 2026 году. О событии сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Пик активности пришелся на 15:13 мск, а интенсивность вспышки была оценена в X4.21. Специалисты отмечают, что экстремальные вспышки в этой области Солнца зачастую имеют два пика, поэтому наблюдают, проявится ли второй всплеск активности.

Эта вспышка стала уже пятой в текущем году, которой присвоен класс X — наивысшая категория по шкале солнечной активности. Рекордной остается вспышка, зарегистрированная в понедельник: ей присвоен балл X8.1, что делает ее самой мощной в 2026 году на данный момент.





Рената Валеева