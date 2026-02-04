Российские системы ПВО сбили 139 беспилотников и 22 снаряда HIMARS за сутки

В дополнение к этому перехвачены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»

Фото: Артем Дергунов

Минобороны России в субботу представило отчет о ходе СВО. За отчетный период российскими средствами ПВО были уничтожены 139 БПЛА самолетного типа, сказано в сообщении пресс-службы.

В дополнение к этому перехвачены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», восемь управляемых авиационных бомб и 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.



Ранее ведомство подтвердило установление контроля над новыми территориями. Подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Староукраинка в Запорожской области. В то же время подразделения «Южной» группировки войск обеспечили переход под контроль поселка Степановка в ДНР.

Рената Валеева