Пенсионерка из Челнов поверила «спасателям» и потеряла 3,7 млн рублей

Звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Иркутской области и Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

70‑летняя жительница Набережных Челнов лишилась 3,7 млн рублей в результате мошеннической схемы со «спасателями». Об этом сообщили в МВД по Татарстану.

История началась в середине января, когда пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками государственного органа. Они сообщили, что ей как матери погибшего бойца положена компенсация, и под этим предлогом выведали персональные данные женщины.

Через некоторое время последовал новый звонок — теперь уже от якобы сотрудников правоохранительных органов. Мошенники заявили, что на данные пенсионерки оформляют кредит, и предложили «спасти» деньги, следуя их инструкциям.

«Операция по спасению» средств выглядела следующим образом: женщине нужно было собрать все накопления, упаковать их в пакет, обмотать свертком скотчем для надежности и передать курьеру в условленном месте. Потерпевшая выполнила все требования и отдала сбережения незнакомцу.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

После передачи денег женщина вернулась домой и стала ждать дальнейших указаний о возврате средств, однако связь с «спасателями» внезапно прекратилась. Осознав, что стала жертвой мошенников, пострадавшая обратилась в полицию.

Установлено, что звонки поступали с номеров, зарегистрированных в Иркутской области и Татарстане.

Напомним, в 2025 году более 11,8 тыс. татарстанецев все же перевели деньги аферистам. О трендах телефонного мошенничества, новых барьерах для преступников и о том, почему игра в «кошки‑мышки» с ними неэффективна, — в материале «Реального времени».



Рената Валеева