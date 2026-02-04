Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Ранее американский лидер отметил, что китайский коллега проявляет себя как «тяжелый переговорщик»

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство «Синьхуа». Детали переговоров на данный момент не раскрываются.

Эта коммуникация последовала вскоре после телефонного разговора Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, состоявшегося 4 февраля. В ходе беседы лидеры обсудили ряд международных вопросов: итоги переговоров в Абу‑Даби, ситуацию в Иране и Венесуэле, а также запланированные на 2026 год двусторонние встречи. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, стороны также обменялись мнениями по отношениям с американской стороной, при этом «наши подходы и здесь практически совпадают».

Последний очный контакт между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином состоялся 30 октября 2025 года в южнокорейском Пусане. В ходе той встречи американский лидер охарактеризовал китайского коллегу как «великого лидера великой страны» и выразил уверенность в долгосрочном позитивном развитии двусторонних отношений. При этом Трамп отметил, что Си Цзиньпин проявил себя как «тяжелый переговорщик».



Рената Валеева