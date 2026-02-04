Евросоюз выделит Украине 90 млрд евро на военные закупки

Как заявляла фон дер Ляйен, Киеву не придется возвращать заем, если Москва не компенсирует ущерб, нанесенный Украине

Фото: Реальное время

Послы стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро для финансирования обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Согласно разъяснениям главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, средства будут распределены следующим образом: 60 млрд евро направят на военные закупки, 30 млрд — на поддержку бюджета. Кредит рассчитан на 2026—2027 годы. При этом, как заявляла фон дер Ляйен в декабре 2025 года, Киеву не придется возвращать заем, если Москва не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

Финансирование будет привлечено за счет заимствований Еврокомиссии. Проценты по кредиту покроют из бюджета ЕС — в первую очередь за счет неиспользованных средств текущего семилетнего финансового плана. Если этих ресурсов окажется недостаточно, разницу возьмут на себя государства‑члены союза.

Важная особенность механизма — возможность участия третьих стран в оборонных закупках для Украины. Киев сможет приобретать вооружения у государств вне ЕС (в том числе у США и Великобритании), если аналогичной продукции нет внутри союза или существует срочная необходимость. В перечень таких закупок входят системы ПВО и ПРО, боеприпасы для истребителей и средства дальнего поражения.

При этом участие третьих стран будет ограничено: они не получат тех же прав и преимуществ, что государства ЕС. Например, если Великобритания захочет расширить свое участие в оборонных контрактах, ей потребуется внести финансовый вклад в обслуживание кредита, соразмерный выгодам для ее оборонной промышленности.

Контроль за соблюдением условий закупок возложен на Еврокомиссию и новую экспертную группу по оборонно‑промышленным возможностям Украины, в которую войдут представители стран ЕС.

Стоит отметить, что с февраля 2022 года ЕС уже перечислил в бюджет Украины более 100 млрд евро. Нынешний кредит станет крупнейшим отдельным финансовым пакетом поддержки и призван предотвратить возможный дефицит финансирования, который может возникнуть у Киева к весне 2026 года.

Рената Валеева