«По два-три года ходят по кругу»: Татарстан готовится выполнить поручение Путина

В парламенте республики дорабатывают поправки в местный Земельный кодекс, что позволит бесплатно выдавать земельные участки участникам СВО

Фото: Мария Зверева

«У меня на руках письма — люди два, а то и три года не могут добиться своего, просто ходят по кругу! По моим подсчетам, таких уже человек шестьдесят, если не больше. Кто за это отвечает?» — поднял депутат Госсовета Татарстана Мансур Гарифуллин наболевшую для участников СВО тему на заседании в комитете парламента. Два года назад президент страны Владимир Путин дал рекомендацию регионам выделять бесплатно земельные участки тем, кто с доблестью выполняет воинский долг в ходе спецоперации на Украине, но не каждый субъект РФ взял на себя эти обязательства. В парламенте поправки готовят, но это не единственное, что волнует руководство филиала фонда «Защитники Отечества». Подробнее — в материале «Реального времени».

18 тысяч на контроле филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ

Как проходит адаптация ветеранов СВО, принимают ли их обратно на работу после возвращения с фронта и чего не хватает в мирной жизни — эти вопросы сегодня обсуждали на совместном заседании Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике и экспертного совета при комитете. С подробным отчетом о положении ветеранов СВО выступила глава филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина. Именно эта структура отвечает за комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов, а также призвана решать проблемы с их трудоустройством и медицинским обслуживанием.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сам Госфонд был создан в апреле 2023 года, а его основные филиалы заработали во всех регионах страны. Позднее на него возложили обязанности по предоставлению мер социальной поддержки, оказанию помощи в оформлении денежных выплат и организации комплексной реабилитации и диспансеризации, а также санаторно-курортного лечения. Одним словом, фонд стал своеобразным «одним окном» в решении насущных проблем ветеранов СВО и их семей.

Сегодня на индивидуальном комплексном сопровождении татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» находится порядка 18 тыс. человек, сообщила Гузель Удачина. Это ветераны СВО, вернувшиеся с фронта, члены семей погибших участников и родственники тех, кто значится без вести пропавшими. Эти три приоритетные категории семей находятся под особенным вниманием фонда. За каждым ветераном или семьей погибшего (без вести пропавшего) закреплен персональный социальный координатор. «Его задача — помочь в решении вопросов, в том числе путем координации деятельности государственных и муниципальных структур для решения его проблем», — подчеркнула Удачина.

Полную статистику о количестве бойцов из Татарстана она приводить не стала, ссылаясь на секретность сведений. Но заверила, что эти цифры точно есть и ни один призванный на фронт не потерян. По ее словам, данные о каждом военнослужащем находятся в базах данных Минобороны. Если кто-то из бойцов пропал без вести, то впоследствии личность погибшего выясняют генетическим способом. Так что любые ошибки исключены.

Не любят отдыхать и ходить к психологу

На сегодняшний день установлено 24 меры поддержки. 16 из них реализуются на муниципальном уровне, а 12 — в рамках Государственного фонда. «Поскольку существует множество мер поддержки, разобраться в них бывает непросто. Наша главная задача — проконсультировать семьи и ветеранов, убедиться, что им назначены все применимые меры, и при необходимости оказать содействие в их получении», — пояснила Гузель Удачина.

В рамках программ государственных гарантий ветеранам положена бесплатная внеочередная медпомощь. С прошлого года введено бесплатное зубопротезирование, а также санаторно-курортное лечение для всей семьи. Больше всего ветераны нуждаются в протезах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Но иногда возникает ситуация, когда мы вынуждены уговаривать наших ребят, чтобы они поехали отдохнуть. Ветераны СВО в основном работающие и не всегда горят желанием отдыхать, — отметила Гузель Удачина.

Отказываются они и от консультаций психологов, считая себя эмоционально выдержанными и уверенными. «Вот видите на фотографии молодого парня-танкиста, ветерана СВО. На фронте он получил очень тяжелое ранение, обгорела большая часть тела. Вернувшись два года назад домой, он не хотел общаться. Но сегодня с радостью выступает в наших подкастах, рассказывает не о войне, а о мирной жизни», — рассказала глава фонда.

В Татарстане 75% ветеранов СВО трудоустроены

По данным руководства фонда, 75% вернувшихся с фронта ребят трудоустраиваются, хотя и не всегда на прежнее место работы. Этому мешает состояние здоровья, но руководство предприятий ищет внутри компании подходящую работу. Еще 332 человека занимаются предпринимательством. Процесс трудоустройства ветеранов СВО контролирует Минтруда РТ. 46 ветеранов получают высшее образование, и для многих из них оно стало первым. Еще 45 ветеранов СВО завершают обучение по программе «Батырлар».

Облегчают им условия проживания, оснащая квартиры системой «умный дом» и адаптивной мебелью. Но и тут ветераны СВО проявляют строптивость. «Молодой парень — ветеран-колясочник категорически отказывался от проведения адаптации жилья. Он верил, что встанет с коляски: «Вот этого вашего, всего тут инвалидного, не нужно», — рассказала Гузель Удачина.

«Это не вернет его к жизни, но семья сможет получать помощь от государства»

В целом обсуждение проходило ровно, острых вопросов от депутатов не прозвучало. Но и без наболевших тем не обошлось. «У меня на руках письма — люди два, а то и три года не могут добиться своего, просто ходят по кругу! По моим подсчетам, таких уже человек шестьдесят, если не больше. Кто за это отвечает?» — затронул тему бесплатного предоставления земельных участков депутат Госсовета от фракции КПРФ Мансур Гарифуллин.

Как известно, два года назад президент страны Владимир Путин дал рекомендацию регионам выделять бесплатно земельные участки тем, кто с доблестью выполняет воинский долг в ходе спецоперации на Украине, но не каждый субъект РФ взял на себя эти обязательства. По последним данным, такие меры ввели у себя крупные мегаполисы — Ленинградская область, Москва, Подмосковье, Севастополь.

— Работа идет, нормативные документы о внесении поправок в Земельный кодекс РТ подготовлены. Надеюсь, в ближайшее время будут рассмотрены, — сообщила глава регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем в парламенте не все разделяют этот оптимизм. По словам собеседников издания, в приоритете находятся многодетные семьи участников СВО. Да и сам механизм может предусматривать материальные выплаты. Впрочем, окончательной ясности пока нет.

Болезненной для семей остается ситуация с пропавшими без вести.

— Если военнослужащий пропал без вести, воинская часть уведомляет об этом военный комиссариат. Через шесть месяцев, если человека так и не нашли, его можно признать безвестно отсутствующим или даже умершим через суд, — рассказала журналистам Гузель Удачина. — Конечно, это не вернет его к жизни, но семья сможет получать положенные выплаты и поддержку, как при гибели в военном случае. В Татарстане уже есть такая судебная практика, и суды идут навстречу. Главное — правильно собрать все документы из воинской части, чтобы суд мог принять решение. Социальные координаторы помогают в этом процессе, поддерживая тех, кто в этом нуждается.

