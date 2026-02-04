В Казани за сутки эвакуировали 106 автомобилей за неправильную парковку

Такие меры связаны с необходимостью обеспечить беспрепятственную работу снегоуборочной техники

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за последние сутки эвакуировали 106 легковых автомобилей, припаркованных в зоне действия знака «Остановка запрещена». Неправильно размещенные машины препятствовали работе спецтехники, задействованной в уборке города от снега. Об этом сообщили в исполкоме города.

За период с 30 января по 3 февраля в Казани было эвакуировано в общей сложности 388 легковых автомобилей и 16 грузовиков. Такие меры связаны с необходимостью обеспечить беспрепятственную работу снегоуборочной техники и поддержание нормального дорожного движения в условиях обильных снегопадов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с настоятельным призывом строго соблюдать ПДД. Неправильная парковка не только создает помехи для спецтехники и общественного транспорта, но и повышает риск ДТП: затрудняет обзор, вынуждает других водителей совершать небезопасные маневры, а в снежную погоду — еще и мешает оперативной расчистке улиц.

Напомним, в Казани завершился план «Буран» — режим ограничений из‑за непогоды. Сегодня последний день, когда все муниципальные парковки были бесплатными — плату за их использование отменяли на весь день.



Рената Валеева