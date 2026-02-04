Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой ассоциации русскоязычных родителей

Организация позиционирует себя как объединение некоммерческих ассоциаций, работающих в социальной, культурной и образовательной сферах

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность немецкой организации Bundesverband Russischsprachiger Eltern e.V.* (Федеральная ассоциация русскоязычных родителей). В сообщении надзорного ведомства указаны основания для такого решения.

BVRE* занимается действиями, направленными на разжигание розни среди русскоязычных граждан Германии, а также усиливает давление на тех, кто поддерживает Россию. Кроме того, организация открыто критикует проведение специальной военной операции на Украине и выступает с призывами к наращиванию военной помощи Киеву. В материалах ведомства отмечается, что BVRE* взаимодействует с организациями, уже признанными в России нежелательными, и активно поддерживает информационные встречи представителей ЛГБТ‑сообщества**.

BVRE* позиционирует себя как объединение некоммерческих ассоциаций, работающих в социальной, культурной и образовательной сферах.

Министерство юстиции РФ 2 февраля внесло в перечень нежелательных организаций International Women’s Media Foundation* (IWMF). Эта некоммерческая структура, основанная в 1990 году, занимается поддержкой и продвижением женщин‑журналистов по всему миру. Штаб‑квартира IWMF* расположена в Вашингтоне.



Рената Валеева