Бывшего замначальника уголовного розыска в Казани обвинили во взяточничестве

За 4 тыс. рублей он воспользовался служебной базой данных МВД, чтобы выяснить, находится ли знакомый в розыске

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП «Азино‑2» УМВД России по Казани. Следственные органы Следкома по Татарстану предъявили ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) и ч. 3 ст. 290 (получение взятки). Об этом СУ СКР по РТ сообщило в своих соцсетях.

По данным следствия, в 2024 году обвиняемый совершил два противоправных деяния. Во‑первых, за вознаграждение в размере 4 тыс. рублей он воспользовался служебной базой данных МВД, чтобы выяснить, находится ли знакомый в розыске. Во‑вторых, за плату в 30 тыс. рублей бывший полицейский организовал в отделе процессуальную проверку с вызовом гражданина и его матери. Целью проверки был возврат задолженности в размере 3,6 млн рублей: в ходе беседы на должника оказывалось психологическое давление с требованием погасить долг.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Антимонопольная служба Татарстана признала обоснованной жалобу предпринимателя на нарушения при проведении аукциона на установку и эксплуатацию рекламных щитов в Лениногорском районе.



Рената Валеева