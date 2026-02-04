В Казани на ночь остановят три трамвайных маршрута из‑за аварийных работ
Ремонтные мероприятия будут проводиться на улице Г. Тукая, 97
В Казани на сутки приостановят движение трех трамвайных маршрутов — №3, 5 и 5а. Ограничение вступит в силу завтра, 5 февраля, в 21:00 и продлится до 06:00 6 февраля.
Причина — аварийные работы по устранению порыва на сетях водоснабжения. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», ремонтные мероприятия будут проводиться МУП «Водоканал» по адресу: улица Г. Тукая, 97.
Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее продумывать альтернативные маршруты.
