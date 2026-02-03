ГЖД: в праздничные дни Казань и Москву свяжут дополнительные поезда

В пути поезда будут останавливаться на станциях, включая Арзамас‑1 и Муром‑1

Фото: Дарья Пинегина

Горьковская железная дорога назначила дополнительные поезда на маршруте Казань — Москва в связи с повышенным спросом в праздничные дни.

Поезд №205/206 отправится из Казани 20 февраля и 6 марта в 00:10, прибывая в Москву в тот же день в 15:48. В обратном направлении поезд будет курсировать в те же даты: отправление из Москвы — в 21:27, прибытие в Казань — на следующий день в 13:00.

Поезд №285/286 запланирован к отправлению из Казани 23 февраля и 9 марта в 15:00. В Москву состав прибудет на следующий день в 04:07. Обратно поезд пойдет 24 февраля и 10 марта: отправление из столицы России — в 09:20, прибытие в Казань — в тот же день в 21:45.

В пути поезда будут останавливаться на станциях, включая Арзамас‑1 и Муром‑1. Напомним, что 3 февраля в Татарстане задерживаются пассажирские поезда из-за остановки грузовых составов.

Наталья Жирнова